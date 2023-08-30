انقلابيو الغابون يعلنون الجنرال برايس نغيما رئيسًا للمرحلة الانتقالية

تطاير أجزاء من مغسلة ملابس بحي العزيزية بالرياض تعليق البيت الأبيض على الأوضاع بالغابون إعلان صفقة جابرييل فيجا يتجاوز المليار مشاهدة عاصفة رعدية تحول النهار إلى ليل في صبيا جماهير الاتحاد للإدارة: احسموا صفقتي المدافع والجناح لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال الأمير يُعلق على احتجاج الشباب ضد مختار علي الدفاع المدني يحذر من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وعبورها فتح التسجيل للمشاركة في مبادرة الشرقية تبدع ثنائي برشلونة مرشحان لتعويض محمد صلاح في ليفربول
أعلن انقلابيو الغابون الجنرال برايس نغيما رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.
وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.