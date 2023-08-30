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تم إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة

انقلابيو الغابون يعلنون الجنرال برايس نغيما رئيسًا للمرحلة الانتقالية

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
انقلابيو الغابون يعلنون الجنرال برايس نغيما رئيسًا للمرحلة الانتقالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن انقلابيو الغابون الجنرال برايس نغيما رئيسًا للمرحلة الانتقالية.

أحداث الغابون

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.

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وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.

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