ببغاء يسجن امرأتين في بريطانيا

تسبب طائر ببغاء في إلقاء القبض على امرأتين في بريطانيا ووضعهما في السجن.

مجفف الملابس

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، فإن السيدتين سُجنتا بتهمة قتل ببغاء صديق لهما.

وأوضح بي بي سي، أن نيكولا برادلي (35 عامًا) وتريسي ديكسون (47 عامًا) رشَّتا أنثى الببغاء الإفريقي ذات اللون الرمادي بمواد تنظيف، مشيرًا إلى أنهما وضعتاها في مجفف الملابس قبل كسر رقبتها.

وأفاد ريتشارد آرتشر، القاضي في محكمة كارلايل كراون، خلال محاكمة انتهت بسجن المتهمتين 25 شهرًا، أن قسوتهما تجاوزت حدود العقل.

قلق نوبات هلع

وذكر مالك الببغاء، ويدعى بول كروكس، أنه يعاني من قلق ونوبات هلع ومشكلات أخرى أثناء النوم؛ بسبب ما حدث لببغائه.

وتابع كروكس أن الببغاء كان يتمتع بمواهب فريدة من نوعها، موضحًا أنه كان يؤدي النشيد الوطني وألحان المسلسلات التلفزيونية.

وفي النهاية، منعت المحكمة المتهمتين من امتلاك حيوانات إلى أجل غير مسمى.