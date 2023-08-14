بدء استقبال طلبات الابتعاث إلى كندا وإسبانيا

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بدء استقبال طلبات الابتعاث إلى أفضل المؤسسات التعليمية بكندا وإسبانيا في عدة مجالات.

إضافة وجهتين جديدتين للابتعاث

وأضاف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث دولتَيْ كندا وإسبانيا إلى قائمة وجهات الابتعاث، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية البرنامج بتنويع خيارات التعليم أمام الأبناء للالتحاق بأفضل المؤسسات في عدة دول متنوعة الثقافات، وبذلك ارتفع عدد دول الابتعاث إلى 17 دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، سنغافورة، ماليزيا، الهند، أستراليا، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، فرنسا، روسيا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، سويسرا، كندا، وإسبانيا.

وكان البرنامج قد انطلق برؤية واستراتيجية جديدة في شهر مارس 2022 بهدف ابتعاث 70 ألف طالب وطالبة، وذلك من خلال مسارات جديدة، تواكب المشاريع الجديدة والواعدة، بما يتفق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ابتعاث الموهوبين

وتركز الاستراتيجية الجديدة على ابتعاث الموهوبين والمتفوقين لأفضل المؤسسات التعليمية، حيث تزداد فرص إلحاق الطالب الحاصل على قبول من الجامعة الأعلى ترتيبًا بحسب التصنيفات العالمية، علاوة على مراعاة التخصصات الأكثر حاجة المتوافقة مع حاجات سوق العمل المحلي والعالمي.