تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع الترفيه

أهّلت المنصة التدريبية الإلكترونية نحو 100 ألف متدرب للعمل في قطاع الترفيه، من خلال تقديم 29 دورة تدريبية متنوعة تشمل العديد من المجالات ضمن مبادرة صناع السعادة.

5 مجالات

وبحسب ما ذكرت الهيئة العامة للترفيه خلال منشور عبر منصة إكس، شملت تلك الدورات تغطية 5 مجالات هي: تنظيم المؤتمرات والفعاليات، الترحيب والبيع في المتاجر، العناية بالعملاء، التسويق والترويج للحدث، الترحيب والإجراءات التنظيمية البروتوكولية للفعاليات.

تطوير الكوادر البشرية

وانطلاقًا من اهتمامها بتمكين وتطوير الكوادر البشرية، أطلقت الهيئة العامة للترفيه في أكتوبر 2021، المنصة التدريبية الإلكترونية- إحدى برامج مبادرة صناع السعادة- وذلك بالتعاون مع أكاديمية باريس العالمية، وعبر الأكاديمية السعودية للترفيه، حيث حققت نجاحًا في نسختها الأولى.