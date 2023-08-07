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تقديم 29 دورة تدريبية متنوعة

تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع الترفيه

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع الترفيه
المواطن - فريق التحرير

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أهّلت المنصة التدريبية الإلكترونية نحو 100 ألف متدرب للعمل في قطاع الترفيه، من خلال تقديم 29 دورة تدريبية متنوعة تشمل العديد من المجالات ضمن مبادرة صناع السعادة.

5 مجالات

وبحسب ما ذكرت الهيئة العامة للترفيه خلال منشور عبر منصة إكس، شملت تلك الدورات تغطية 5 مجالات هي: تنظيم المؤتمرات والفعاليات، الترحيب والبيع في المتاجر، العناية بالعملاء، التسويق والترويج للحدث، الترحيب والإجراءات التنظيمية البروتوكولية للفعاليات.

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تطوير الكوادر البشرية

وانطلاقًا من اهتمامها بتمكين وتطوير الكوادر البشرية، أطلقت الهيئة العامة للترفيه في أكتوبر 2021، المنصة التدريبية الإلكترونية- إحدى برامج مبادرة صناع السعادة- وذلك بالتعاون مع أكاديمية باريس العالمية، وعبر الأكاديمية السعودية للترفيه، حيث حققت نجاحًا في نسختها الأولى.

 

 

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