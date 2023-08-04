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لدعمه في مواجهة تايسون فيوري

تايسون يُدرب نغانو في النزال الأشرس بموسم الرياض

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
تايسون يُدرب نغانو في النزال الأشرس بموسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الملاكم العالمي السابق مايك تايسون سيقوم بتدريب فرانسيس نغانو ويدعمه في مواجهته مع تايسون فيوري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أخبرتكم في وقت سابق أن هناك مفاجأة في طريقها إلينا. الرائع مايك تايسون سيقوم بتدريب فرانسيس نغانو ويدعمه في مواجهته مع تايسون فيوري لمعرفة هوية أشرس رجل على وجه الأرض.. سنكتشف ذلك في 28 أكتوبر المقبل”.

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من جانبه قال مايك تايسون: “لا شك في أنني أدعم نغانو 100% في هذه البطولة الشرسة. نغانو لديه لكمة قوية، يكفي أن يوجهها لخصمة ليفوز بالضربة القاضية. أنا أتطلع للعمل مع نغانو، ولدعمه في انتقاله من بطولة القتال النهائي يو إف سي إلى حلبة النزال على لقب أشرس رجل على وجه الأرض”.

مفاجأة تركي آل الشيخ

وفي وقت سابق، نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أحدث صورة له مع الملاكم العالمي السابق مايك تايسون.

وعلق آل الشيخ على الصورة عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلًا: “مع أخي الأسطورة مايك تايسون ومفاجأة قادمة قريبًا”، فيما ظهر الثنائي يبتسمان أثناء التقاط الصورة.

موسم الرياض

ويُعد موسم الرياض أضخم حدث ترفيهي على مستوى الوطن العربي والعالم، ويستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم لحضور ألاف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، وللاستمتاع بأفضل تجارب الطعام والعديد من الفعاليات الثقافية الفريدة في نوعها.

 

 

 

 

 

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