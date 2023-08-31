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وسط تأكيدات لقادة الجيش باحترام جميع الالتزامات

تنصيب نغيما رئيسًا انتقاليا لـ الغابون الاثنين المقبل

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
تنصيب نغيما رئيسًا انتقاليا لـ الغابون الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أكّد قادة الانقلاب العسكري في الغابون، اليوم الخميس، أن الغابون ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” التي تضم قيادات الجيش إن “الجنرال بريس أوليغي نغيما يرغب في طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية إضافة إلى دائني الدولة، إلى أن جميع الإجراءات ستُتّخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات بلادنا الداخلية والخارجية”.

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وفي السياق، أعلن قادة الانقلاب في الغابون، أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليفي نغيما “رئيسًا انتقاليًا” ستقام في الرابع من سبتمبر أمام المحكمة الدستورية، بحسب “سكاي نيوز”.

وأكّد مانفومبي أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء “مؤسسات انتقالية على مراحل”.

انقلاب الغابون

وأعلن كبار ضباط الجيش في الغابون انقلابهم قبل فجر الأربعاء بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس عمر بونغو بفترة رئاسة ثالثة بفارق كبير في الأصوات في الانتخابات التي أجريت، السبت.

وفي وقت سابق، ظهر بونغو في تسجيل مصور وهو محتجز في مقره ويطلب من الحلفاء الدوليين المساعدة، لكنه بدا غير مدرك لما يحدث حوله.

وأعلن الضباط أيضا الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الحرس الرئاسي السابق، رئيسًا للبلاد.

وخرج المئات إلى شوارع ليبرفيل عاصمة الغابون ابتهاجًا بالانقلاب العسكري.

فيما عبر الاتحاد الإفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن مخاوفهم المتعلقة بالانقلاب، لكنهم لم يوجهوا مناشدات مباشرة لإعادة بونغو إلى منصبه.

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