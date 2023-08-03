وكشف مقطع فيديو نشره موقع شبكة “سي إن إن”، أن أحد لاعبي فريق غالي تيتانز وهو يشير إلى الحكم، منبهًا إياه بوجود ثعبان في الملعب.

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وظهر الحكم في المباراة وهو يحاول إخراج الثعبان الضخم من أرضية الملعب، لاستئناف اللقاء.

مصير الثعبان

وحظي الفيديو بمشاهدات كبيرة على الإنترنت وتعليقات ساخرة، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية تم اصطياد الثعبان ولم يتم قتله على الفور، بل تم إعادته إلى المكان الملائم لطبيعته، بعيدًا عن أماكن تواجد البشر.

وعلق حكم المباراة على وجود الثعبان بالمباراة، وقال ساخرًا حينما رأى الثعبان يهرب من الملعب” من فضلك عد مرة أخرى”.

 