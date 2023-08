وكشف مقطع فيديو نشره موقع شبكة “سي إن إن”، أن أحد لاعبي فريق غالي تيتانز وهو يشير إلى الحكم، منبهًا إياه بوجود ثعبان في الملعب.

وظهر الحكم في المباراة وهو يحاول إخراج الثعبان الضخم من أرضية الملعب، لاستئناف اللقاء.

A large rat snake brought a halt to a cricket match in Sri Lanka by slithering onto the pitch midway through a game, according to Reuters https://t.co/sA2HbZ78Fj pic.twitter.com/gjKVZQljlc

— CNN (@CNN) August 3, 2023