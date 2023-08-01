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تمكنت من الفرار بعدما نسي الباب مفتوحًا

خطأ بسيط يمنح روسية الحرية بعد اعتقال 14 عامًا

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
خطأ بسيط يمنح روسية الحرية بعد اعتقال 14 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، رجلًا في مدينة تشيليابنسك الروسية للاشتباه في قيامه بسجن امرأة لمدة 14 عامًا وقتل امرأة أخرى.

جرائم مزعومة

ونشرت وسائل إعلام روسية صورًا للرجل (51 عامًا)، وتم الكشف عن الجرائم المزعومة بعدما طلبت والدة الرجل تقديم مساعدة طبية له بسبب حالته النفسية، وساعد هذا المرأة المختطفة (33 عامًا) على الهرب.

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وذكر بيان من المحققين، أن الرجل كان قد دعا المرأة التي كان عمرها (19 عامًا) آنذاك إلى منزله ثم رفض أن يسمح لها بالمغادرة. وتردد أنه ضربها واغتصبها.

وقالت تقارير إعلامية: إن الرجل كان قد قام بتثبيت قضبان على النوافذ وكان يغلق المنزل دائمًا.

وعندما طلبت والدته سيارة إسعاف، نسي الرجل إغلاق المنزل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “إزفيستيا” ونشر على الموقع الإلكتروني للمحققين. وتمكنت المرأة من الفرار وعثرت على شقيقتها.

وعندما وصلت الشرطة في روسيا إلى المنزل، عثرت على رفات امرأة أخرى تعرضت للطعن وتقطيع الأوصال ثم الدفن في قطعة أرض بمنزل الرجل في عام 2011.

وقال تقرير إعلامي: إنه تم نقل الرجل إلى المستشفى لإبقائه تحت الملاحظة. وأسفرت عملية تفتيش المنزل عن العثور على جهازي كمبيوتر عليها صور إباحية فضلًا عن سلاسل وقيود.

كما تم اعتقال والدة الرجل على أساس أنه من المؤكد أنها كانت على دراية بأنشطة نجلها، إلا أنها أصرت على أن المرأة كانت تعيش مع ابنها بإرادتها.

ويواجه الرجل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا إذا تمت إدانته.

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