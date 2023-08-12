شجاعة رونالدو والنصر تغلب كثرة الهلال

نجحت شجاعة البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في نادي النصر في الفوز ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد أن تمكنوا من التفوق على التفوق العددي للاعبي الهلال وتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

العالمي خاض 20 دقيقة من الشوط الثاني في الوقت الأصلي و 30 دقيقة في الشوطين الإضافيين وهو منقوص من خدمات لاعبه عبدالإله العمري الذي طُرد بعد تدخله العنيف على اللاعب البرازيلي مالكوم.

النصر لا يعرف المستحيل

رونالدو بعد طرد العمري بـ 4 دقائق تمكن من تسجيل هدف التعادل لـ النصر ثم سجل النجم البرتغالي الهدف الثاني وهدف الفوز لأصفر الرياض ليحقق لاعبو أصفر الرياض المستحيل ويسيرون عكس المقولة الشهيرة التي تقول ” الكثرة تغلب الشجاعة”.

نادي النصر تُوج باللقب الأول في تاريخه وأنعش خزائنه بـ 6 ملايين دولار أمريكي ستفيد الفريق من أجل الصفقات التي يحتاجها قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي السياق ذاته، قال مسلي آل معمر عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أداء بطولي لا يُنسى سطره نجومنا في ليلة تاريخية استطاعوا فيها قلب النتيجة رغم النقص العددي، ألف شكر لجماهيرنا ونجومنا وجميع الأجهزة، كما أشكر الزملاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل من دعمنا وساندنا”.

رونالدو وأول لقب له مع النصر

وتسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللقب من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ليحتفل به مع زملائه على منصة التتويج.

واحتفل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر باللقب مع اللاعبين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وكان رونالدو حقق أول ألقابه مع العالمي وذلك بعد الفوز اليوم على نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وانضم النجم البرتغالي، لنادي النصر في يناير 2023 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.