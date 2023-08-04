Icon

روسيا تمنع مستثمري الدول غير الصديقة من امتلاك حصص بشركاتها Icon شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد Icon زيلينسكي يشيد باستضافة السعودية لاجتماع أوكرانيا Icon 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر Icon نفاد تذاكر مباراة الهلال والاتحاد Icon إعدام 70 ألف حيوان بفنلندا Icon فوترة المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض Icon 41 قتيلًا ومفقودًا في انهيار أرضي بجورجيا Icon النادي الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه Icon الوزن الزائد وراء إعدام امرأة في سنغافورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل لقائهما غدًا في البطولة العربية

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

دائمًا ما تكون مباريات الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية سواء كانت في الدوري أو كأس الملك أو في بطولات آسيا تُغلف بالإثارة والتنافس الشديد.

ويستعد الفريقان للمواجهة غدًا، في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، كما أن أسعار التذاكر تراوح من 25 ريالاً إلى 550 ريالًا في مختلف فئات المقاعد في الملعب.

قد يهمّك أيضاً
السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط

السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين...

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سويسرا بذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سويسرا بذكرى اليوم الوطني

أحداث مثيرة في مباراة الهلال والاتحاد

أحداث كثيرة ومنذ فترات طويلة أشعلت الكلاسيكو ولاتزال عالقة في الأذهان، حيث كانت البداية مع البرازيلي روبيرتو ريفيلينو نجم الهلال السابق ومطاردته للاعب سعد بريك نجم الاتحاد السابق خلال إحدى مباريات الفريقين في عام 1981.

وظل ريفيلينو يُطارد سعد بريك لضربه بعدما تعمد الأخير إيذاء اللاعب البرازيلي والمباراة مستمرة ظل ريفيلينو يُطارد بريك على أمل ضربه حتى لاحظ حكم اللقاء الموضوع وأوقف المباراة لحل الأزمة الكبيرة وقتها.

وخلال مباراة كأس السوبر العربي في عام 1995 بين ناديي الهلال والاتحاد في الرياض، ظهرت العصبية على أداء اللاعب أحمد جميل مدافع نادي الاتحاد والذي طُرد وقتها بعد تدخله العنيف على اللاعب يوسف الثنيان.

ذكريات أخرى لن تُنسى عندما لعب الاتحاد مع الهلال في إيران عام 2001 في بطولة دوري أبطال آسيا ووقتها فاز الاتحاد بثنائية نظيفة عبر سيرجيو والحسن اليامي نجمي الاتحاد.

أحداث مثيرة في كلاسيكو الهلال والاتحاد
أحداث مثيرة في كلاسيكو الهلال والاتحاد

واستمرت الأحداث المثيرة في مباراة الهلال والاتحاد، حيث لن ينسى الجمهور الاتحادي يد اللاعب محمد النزهان لاعب الهلال والذي نجح في لمس الكرة بيده ليخرجها بعد عبورها خط المرمى ويمنع العميد من هدف محقق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2002.

وخلال إحدى مباريات الهلال والاتحاد بعام 2007، كانت الشراسة والغضب في اللعب وصلا إلى أعلى مرحلة بين الفريقين حيث قام الحكم وقتها بطرد لاعبين من الهلال واثنين من الاتحاد في مباراة الـ4 بطاقات حمراء.

شعرة تحسم لقب الدوري لـ الهلال

ذكرى أخرى سعيدة لجماهير نادي الهلال بعدما نجح النجم ياسر القحطاني في حسم لقب الدوري السعودي عام 2008 بعدما سجل هدف الفوز لأزرق العاصمة بشعر رأسه في شباك الاتحاد خلال لقاء الفريقين في جدة، وأُطلق على هدفه في ذلك الوقت لقب ” هدف شعرة ياسر”.

الهلال والاتحاد

وفي عام 2009 طُرد لاعب الوسط خالد عزيز نجم الهلال السابق في إحدى مباريات الاتحاد بعد ضربه للاعب نايف هزازي بالقدم بدون كرة في مشهد سبب الآلم للاعب الاتحاد وقتها.

وبعام 2010 دخل اللاعب ياسر القحطاني نجم الهلال وقتها مع النجم محمد نور لاعب الاتحاد في مشادة كلامية، دفعت اللاعب الروماني رادوي لاعب الهلال للدخول في مشاجرة مع محمد نور دفاعًا عن ياسر القحطاني.

حدث أبرز لن يُنسى وهو استفزاز اللاعب نواف العابد لاعب الهلال لجماهير الاتحاد في عام 2017 في ملعب الجوهرة المشعة برقصة غريبة بعدما سجل هدفًا للزعيم في شباك العميد.

استمرت أحداث هذه المباراة في التصاعد والتوتر، حيث طُرد اللاعب فهد المولد بالبطاقة الحمراء المباشرة وقتها بعد تدخله العنيف على اللاعب كارلوس إدواردو لاعب الهلال.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وقتها العديد من القرارات النارية بتغريم إدارة نادي الاتحاد ربع مليون ريال وإيقاف كل من فهد المولد ونواف العابد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم