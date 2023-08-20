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جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهما 3.5 كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر -الشبو-.

تفاصيل الضبطيات

وأوضحت المديرية عبر منشور في منصة إكس، القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم 1.9 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-، وكذلك القبض على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في قطع غيار مركبة.

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حشيش وإمفيتامين

وأشارت أيضًا إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 

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