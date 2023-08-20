6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق السرية لترامب أحلام تطل على جمهور جدة الجمعة القادمة أبرز أرقام ميريح ديميرال قبل الانتقال للأهلي وست هام يتجاوز عقبة تشيلسي بثلاثية غياب بوتين عن قمة بريكس يفتح باب التساؤلات مجددًا عن مذكرة اعتقاله 25 مليون يورو راتبًا لـ لابورت في النصر متحور جديد من كورونا يضرب إسرائيل العدل تطلق منصة ناجز بـ4 بوابات للتيسير على المستفيدين
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهما 3.5 كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر -الشبو-.
وأوضحت المديرية عبر منشور في منصة إكس، القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم 1.9 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-، وكذلك القبض على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في قطع غيار مركبة.
وأشارت أيضًا إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/Unkbbyh6Ym
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 20, 2023