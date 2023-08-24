عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه 4.9 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-.
وأضافت: كما تم القبض على 3 مواطنين بالحدود الشمالية؛ لعرضهم وترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأردفت: وكذلك القبض على مقيمين من الجنسية التشادية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، والقبض على 3 مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفتت أيضا إلى القبض على مواطنين بمنطقة الشرقية؛ لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وكذلك القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو- ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/XqcZ3AkGAr
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 24, 2023