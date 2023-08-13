عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في مدارس التعليم العام

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شهدت مدارس التعليم العام اليوم، عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية، بمختلف المناطق والمحافظات؛ استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي 1445هـ، مطلع الأسبوع المقبل.
ويتجاوز عدد الكادر التعليمي في مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي الجديد 597 ألفًا من المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين ومديري المدارس، إضافة إلى ما يزيد على 122 ألفًا من الطاقم الإداري.
وتتكامل الجهود في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم لبدء عام دراسي جديد، ضمن منظومة تشمل الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية؛ لاستكمال ومراجعة جميع الإجراءات خلال هذه الفترة، والتأكد من جاهزية المدارس والفصول الدراسية والوسائل الداعمة للعملية التعليمية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، ووصول الكتب الدراسية إلى جميع إدارات التعليم، وترحيلها مبكرًا إلى المدارس.