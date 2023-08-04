قصة صانع بشوت سعودية مع السلطان قابوس

روى صانع المشالح (البشوت) حبيب بوخضر قصة صناعته بشت بمواصفات خاصة لسلطان عمان الراحل السلطان قابوس.

بشت بمواصفات خاصة

وأوضح بو خضر أنه وصله طلب من قصر السلطان بخياطة مشلح بمواصفات خاصة تتضمن نوعية القماش الخفيف والفاخر، وكذلك وضع علامتين بالزري أمام وخلف كتفي البشت، مشيرًا إلى أنه أنجز تلك المهمة بوقت قياسي لم يتجاوز 30 يومًا، وذلك بعد أن استعان بفريق من الحرفيين المتخصصين أصحاب الخبرة والإتقان في العمل، بحسب “العربية”.

مهرجان جرش بالأردن

وقدم صانع المشالح حبيب بوخضر خلال مشاركته في الدورة السابعة والثلاثين من المهرجان الذي يقام خلال الفترة (26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023) بمدينة جرش التاريخية، أشكال مختلفة من البشوت الحساوية، ومنها: الدقة الملكية، المخومس، والمسوبع، والمتوسع، مبينًا بأن أجودها هو المحاك بالدقة الملكية حيث يكون مصنوعًا من أفضل أنواع القماش، ومطعّمًا بزري الفضة المطلي بالذهب، مشيرًا إلى أن مسقط صناعة هذا النوع من البشوت هي محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

مدة صناعة البشت

كما أوضح بوخضر أن صناعة البشت ذي الدقة الفاخرة تستغرق من 15 يومًا حتى 20 يومًا، يتعاقب على حياكته ما يصل إلى ثمانية أشخاص، كلٌّ بتخصصه وفنه في وضع اللمسات الجمالية على زري المشلح، مضيفًا أن مصدر المواد المستخدمة في خياطة المشالح الملكية هو ألمانيا وذلك لجودة خيوط الزري ومتانتها وطليها المحبوك بالذهب (عيار 22)، أما مواد البشوت الأخرى فتكون مستوردة من الهند وذلك لاشتهارها بالتصنيع اليدوي لخيوط الزري الملونة وانخفاض أسعارها.

وكان الجناح السعودي بمهرجان جرش قد افتتح أبوابه للزوار 27 يوليو، مقدمًا للزوار صورًا عن حضارة وتراث السعودية، وجهودها في الحفاظ على إرثها العريق من الضياع والاندثار.