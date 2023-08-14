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تشهد تونس نقصًا كبيرًا بالمواد الغذائية

قيس سعيد: عصابات الاحتكار تؤجج الوضع في تونس

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
قيس سعيد: عصابات الاحتكار تؤجج الوضع في تونس
المواطن - فريق التحرير

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اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، ما أسماه عصابات الاحتكار وشبكات إجرامية بتأجيج الوضع في بلاده، وقال: إننا اليوم على جبهة القتال لتحرير تونس.

تصريحات قيس سعيد

وخلال جولة في منطقة برج التومي بطبربة، أمس الأحد، قال سعيد: يكفي العبث بالشعب التونسي ومن لا يقدر أن يكون بحجم المسؤولية وفي خدمة الشعب التونسي فعليه المغادرة وترك مكانه لمن هو قادر ويشعر بالمسؤولية تجاه الوطن، بحسب إذاعة موزاييك.

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وأردف: الخبز متوفّر لكننا كل يوم نسمع للأسف عن إخفاء أطنان من القمح ومن يخفيها يتلاعب بقوت الشعب والأمر نفسه بالنسبة للأدوية والقهوة والسكر ولا يكاد يمر يوم لا يتم اختلاق أزمة.

ولفت إلى توقف عدد من الإدارات الحكومية والمحلية عن تقديم الخدمات، مهددًا بمعاقبة كل من يثبت تورطه بهذا الأمر.

نقص المواد الغذائية

وتشهد تونس نقصًا كبيرًا في المواد الغذائية، خاصة الخبز الذي استفحلت أزمته خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل ملحوظ، حيث سجلت البلاد نقصًا فادحًا في تلك المادة التي تعد إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكًا لدى التونسيين.

وتشكو المخابز في تونس منذ فترة ليست بالقصيرة نقصًا في المواد الأولية، خاصة الدقيق، وذلك في ضوء تراجع في المحاصيل الزراعية من الحبوب بفعل استفحال الجفاف وتداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا.

 

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