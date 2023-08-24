كفيف تحتفي بتخريج 25 متدربًا في ختام دبلوم الحاسب الآلي

في ليلة توجها الإنجاز، احتفت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض “كفيف”، مساء أمس الأربعاء، باختتام دبلوم الحاسب الآلي الذي انطلق منذ تاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي واستمر لمدة 6 أشهر، بحضور 25 متدربًا ومتدربة من مستفيديها.

تكريم المتدربين

تضمن الاحتفال الذي أقيم في مقر الجمعية مقدمة مختصرة عن الدبلوم، تلتها كلمة مشرف قسم التدريب والتأهيل أ. علي الحسن ومن ثم تم تكريم المتدربين بشهادات الاجتياز؛ وذلك بحضور عدد من منسوبي الجمعية.

تمكين ذوي الإعاقة البصرية

يعد هذا الدبلوم واحدًا من العديد من الدبلومات والدورات التأهيلية التي تدعمها شركة سابك ضمن مشروعها الضخم لتمكين ذوي الإعاقة البصرية.

ومن هذا المنطلق تشكر الجمعية ومستفيديها شركة سابك على دعمها السخي الذي يشكل فارقًا إيجابيًّا ملحوظًا في مهارات أبنائنا وبناتنا من المكفوفين.