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ملتفًا حول نفسه في وعاء

لقطات لثعبان يلتهم نفسه

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
لقطات لثعبان يلتهم نفسه
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لأحد الثعابين في متجر للحيوانات الأليفة، يلتهم ذيله.

وبحسب الفيديو المتداول، شوهد أحد الثعابين ملتفًا في وعاء من الماء، ويبتلع ذيله الملطخ بالدماء.

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رمز اللانهاية السرمدية

ويعتبر الثعبان الذي يأكل ذيله رمز اللانهاية السرمدية منذ العصور الغابرة، وفي مناسبات نادرة، غالبًا ما يتم تسجيلها في الأسر، يمكن للثعبان حقًا أن يبتلع ذيله تماما.

وعندما تستهلك الزواحف المزيد والمزيد من جسدها، سرعان ما يتحول شعار الخلود إلى دوامة الموت، إذا لم يتدخل مالك الثعبان، فقد تبدأ سوائله الهضمية في تذويب جسمه.

ووفقًا لما ذكرته مجلة ساينس أليرت، تظهر بعض الثعابين الأسيرة التي تعتاد على أكل نفسها ضررًا على قشورها من سوائل المعدة الحمضية.

وأردفت المجلة: إذا كانت حرارة الثعبان عالية جدًا، على سبيل المثال، ولا يمكنه الهروب إلى الظل، فقد يصبح مرتبكًا، وغير قادر على تمييز ذيله بصرف النظر عن الفريسة المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أيضًا إلى تحفيز شهية الثعبان.

وفي حين أن الثعابين يمكن أن يكون لديها مناعة من سمومها، فإن أنيابها يمكن أن تسبب أيضًا جروحًا خطيرة قد تسبب العدوى.

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