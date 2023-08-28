لقطات لسقوط الـزومبي الكوري بالضربة القاضية

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قضى الأمريكي ماكس هولواي على منافسه الكوري الجنوبي جونغ تشان-سونغ بالضربة القاضية في النزال الرئيسي الذي جمعهما ضمن دورة UFC Fight Night 225 للفنون القتالية المختلطة MMA.
وفي التفاصيل، وجه هولواي لكمة قوية ساحقة لوجه جونغ تشان-سونغ، المعروف باسم الزومبي الكوري أسقطته على أرض الحلبة في بداية الجولة الثالثة للنزال الذي جرى في سنغافورة.
وحقق ماكس هولواي (29 عاما) انتصاره الـ25 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.
بينما مني جونغ تشان-سونغ (36 عاما) بالهزيمة الثامنة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 17 انتصارًا.
LE CONTRE OVERHAND KO 😳#UFCSingapore
— La Sueur (@LaSueur_off) August 26, 2023