لقطات لسقوط الـزومبي الكوري بالضربة القاضية

قضى الأمريكي ماكس هولواي على منافسه الكوري الجنوبي جونغ تشان-سونغ بالضربة القاضية في النزال الرئيسي الذي جمعهما ضمن دورة UFC Fight Night 225 للفنون القتالية المختلطة MMA.

لكمة قوية

وفي التفاصيل، وجه هولواي لكمة قوية ساحقة لوجه جونغ تشان-سونغ، المعروف باسم الزومبي الكوري أسقطته على أرض الحلبة في بداية الجولة الثالثة للنزال الذي جرى في سنغافورة.

وحقق ماكس هولواي (29 عاما) انتصاره الـ25 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

بينما مني جونغ تشان-سونغ (36 عاما) بالهزيمة الثامنة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 17 انتصارًا.