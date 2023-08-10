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لقطات جوية تظهر دمار قرى بالكامل

لقطات لمقتل 36 شخصًا وتدمير قرى في حرائق جزر هاواي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
لقطات لمقتل 36 شخصًا وتدمير قرى في حرائق جزر هاواي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلن مسؤولون في جزر هاواي، عن مقتل 36 شخصًا على الأقل في حرائق غابات غير مسبوقة اندلعت في أنحاء ماوي. وقال رئيس البلدية ريتشارد بيسن جونيور إن معظم الحرائق في جزيرة ماوي، التي أججها جزئيًا رياح عنيفة من إعصار دورا، والتي تندلع على بعد مئات الأميال، لم يتم احتواؤها بعد.

حرائق الغابات في هاواي

كما تأثرت جزيرة هاواي الكبيرة بحرائق الغابات، وقال داستن كاليوبو ، أحد سكان ماوي ، والذي تم إجلاؤه بسبب حرائق الغابات، اليوم الخميس إنه فقد منزله.

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وأضاف داستن لشبكة CNN: “أستطيع أن أقول إن كل شيء في لاهاينا قد اختفى”، وأوضح أن اللقطات الجوية تُظهر كيفية تحول مسقط رأسه بين عشية وضحاها كانت مدمرة. قال: “كل شخص أعرفه وأحبّه ، وكل من تربطني به صلة قرابة، وأتواصل معه، وزملائي وأصدقائي وعائلتي كلنا بلا مأوى”.

وفي وقت سابق قال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي: “يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص”. وأضاف أن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”، مشيرا إلى أن الحصيلة أولية، ومن ثم أعلنت مصادر أخرى مقتل 36 شخصًا على الأقل.

عمليات البحث والإنقاذ

وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارئ، وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي “مثقل بالأعباء من جراء تدفق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق”، موضحة أن خدمات “الرقم 911 تعطلت وكذلك الخدمات الخليوية والهاتفية”.

وأدت حرائق جزر هاواي الأمريكية إلى عمليات الإجلاء للسكان والسياح، وإجراء عمليات إنقاذ وإغلاق المدارس ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ من القائم بأعمال الحاكم في الولاية الأمريكية.

حرائق جزر هاواي

إعلان الطوارئ في هاواي

وتم تمديد إعلان الطوارئ ليشمل جميع المقاطعات ويتم الآن تقليل حركة السفر الجوي غير الضرورية إلى جزيرة ماوي التي تقع بهاواي، كما صدرت أوامر لجميع الولايات المتضررة بالمساعدة في عمليات الإخلاء.

أجبرت حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت في جزر هاواي السلطات الأمريكية على القيام بعمليات إجلاء جماعية للسكان، بالإضافة إلى تسببها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، حيث أنقذ خفر السواحل الأمريكي ما لا يقل عن 12 شخصًا، فروا إلى المحيط لتجنب الدخان واللهب.

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