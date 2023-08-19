لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل نيمار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لجماهير نادي الهلال وهي تتوافد على بوابات ملعب الملك فهد الدولي لحضور حفل نيمار، حيث سيتم تقديم النجم البرازيلي كلاعب جديد لـ الهلال أمام الجماهير قبل مباراة الفيحاء اليوم.

توافد جماهيري بكثرة

وفور فتح بوابات الملعب توافدت الجماهير بكثرة إلى مدرجات الملعب لتأخذ كل فئة من الجماهير موضعها في الملعب مع رفع صور نيمار وياسين بونو والبرازيلي مالكوم في المدرجات.

وكان النجم البرازيلي وصل إلى الرياض مساء أمس الجمعة، حيث فور نزوله من الطائرة قوبل نيمار بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.

وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

القنوات الناقلة لـ حفل نيمار

وسيذاع حفل نيمار على قنوات SSC News , MBC والقنوات الرياضية السعودية وSSC 1 كما حدث في حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب في النصر.

وسيقام حفل تقديم اللاعب البرازيلي، اليوم قبل انطلاقة مباراة الهلال والفيحاء في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكشف نادي الهلال عن سعر التذكرة حيث يصل إلى 65 ريالًا فقط.

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.