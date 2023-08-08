مرتفع جوي يسبب موجة حارة ببعض المناطق الأسبوع المقبل

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توقع مركز طقس العرب، حدوث تغيرات على توزيع الأنظمة الجوية في المنطقة خلال الأسبوع القادم، حيث يشتد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وقبته الحرارية على الأجزاء الشمالية من شبه الجزيرة العربية كنتيجة لاندفاع المنخفضات العلوية إلى وسط أوروبا ووصولًا لوسط البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف المركز أن تمركز المرتفع العربي الموسمي شمال شبه الجزيرة العربية يتسبب في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في العديد من مناطق السعودية خلال الأسبوع القادم خاصة الأجزاء الشمالية منها.
ولفت إلى أن الطقس يتحول ليُصبح حارًا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق مع درجات حرارة في مستويات أربعينية.
كما يتسبب هذا الأمر وهو اشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا شمال السعودية إلى تحسن فرص اندفاع الشرقيات (وهي رياح شرقية رطبة في طبقات الجو المُختلفة)، بحيث تزداد فرص تكون السحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من السعودية ويرافقها هطول للأمطار الرعدية، كما يحتمل امتداد السحب الممطرة لبعض المناطق الساحلية.