نجم سهيل يزين سماء السعودية

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زين نجم سهيل سماء السعودية، مساء أمس، بالتزامن مع بداية ملامح العد التنازلي لنهاية فصل الصيف لعام 2023.
وقالت الجمعية الفلكية بجدة في منشور عبر منصة إكس: بدأت ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف 2023 في المنطقة تلوح في الأفق مع بداية ظهور نجم سهيل؛ حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها بتاريخ 24 أغسطس من كل العام.
وأضافت: يرصد منخفضًا فوق الأفق الجنوبي الشرقي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس 24 أغسطس 2023.
ونشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة توثق لحظة سطوع نجم سهيل في السماء.