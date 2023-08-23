Icon

13 قطاعًا يشاركون في اللقاء السنوي بجامعة الأميرة نورة Icon قصة مواطن خسر 4.7 مليون ريال في دعم بثوث التيك توك Icon تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات Icon نظام حقوق ذوي الإعاقة خطوة نوعية نحو حصولهم على حقوقهم Icon طائرة قائد فاغنر سقطت بجناح واحد Icon مكان تواجد بوتين وقت سقوط طائرة قائد فاغنر يثير جدلًا Icon 3 وفيات و71 إصابة ببكتيريا الفيلقية في بولندا Icon وزير العدل للقضاة الجدد: القضاء المؤسسي ليس خيارًا وإنما مسار يجب اتباعه Icon المطاعم الشعبية بجدة تجذب الزوار والسائحين Icon تفاصيل جديدة عن سقوط طائرة قائد فاغنر شمال موسكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ينعكس على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة حياتهم

نظام حقوق ذوي الإعاقة خطوة نوعية نحو حصولهم على حقوقهم

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
نظام حقوق ذوي الإعاقة خطوة نوعية نحو حصولهم على حقوقهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف، رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالسعودية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للموافقة الكريمة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما ينعكس على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

دعم مستمر

وقال السيف: إن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به المعاقون في مختلف الإعاقات من قبل الحكومة الرشيدة؛ مما أسفر عن تمكينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

قد يهمّك أيضاً
جماهير الاتحاد لـ إدارة أنمار: احسموا صفقة محمد صلاح سريعًا

جماهير الاتحاد لـ إدارة أنمار: احسموا صفقة محمد صلاح سريعًا

أمير الشرقية يدشن مبادرة الفرز من المصدر

أمير الشرقية يدشن مبادرة الفرز من المصدر

وأضاف السيف: إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة نوعية نحو حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والعمل الترفيه والثقافة والمجالات الاجتماعية، ويمثل رافدًا لحزمة من الخدمات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويترجم مدى حرص الوزارة على الاهتمام بحقوقهم ودمجهم في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم وتمكينهم في سوق العمل أسوة بباقي فئات المجتمع.

تطور ونمو في الخدمات

منوهًا بالتطور والنمو في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات من خلال تنظيم مؤسسي وتكاملي لتجويد تلك الخدمات ورفع كفاءة الأداء، مما انعكس أثره على حياة المعاقين وساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

مبينًا أن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص بالمملكة أحد نماذج هذا التوجه الكريم من قبل الحكومة الرشيدة لتجسيد التكامل ولتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يعمل المجلس جنب إلى جنب مع الجهات ذات الصلة ليؤدي رسالته المناطة به من خلال تمثيل الجمعيات الأهلية المعنية أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية، والتنسيق بين عمل تلك الجمعيات وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل فيها، إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستحداث برامج لتفعيل دور الجمعيات والمساهمة بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة بشكل عام عبر تضافر الجهود، وإشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير وبناء قدرات تلك الجمعيات، سعيًا لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة وتوفير أقصى سبل الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين، وتمكينهم من خلال برامج بناءة تسهم بفعالية في تجويد حياتهم ودمجهم في المجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط
السعودية اليوم

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط

السعودية اليوم
بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع
آخر الاخبار

بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء...

آخر الاخبار
آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف الأخرى
تكنولوجيا

آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف...

تكنولوجيا
إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون
السعودية اليوم

إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون

السعودية اليوم
غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات
العالم

غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات

العالم
مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب إحراجًا للملك تشارلز
العالم

مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب...

العالم
لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025
الرياضة

لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى...

الرياضة
سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب
العالم

سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته...

العالم