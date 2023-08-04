4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن خطوات ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية من خلال بوابة الترفيه.

4 خطوات

وبحسب ما ذكرت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، بمجرد دخولك بوابة الترفيه، قم باختيار خدمة تراخيص، وقم باختيار طلب ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، ثم قدم المستندات المطلوبة، ووافق على الشروط والأحكام.

المستندات المطلوبة

ذكرت الهيئة العامة للترفيه، أن المستندات المطلوبة للتقديم على ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، كما يلي:

سجل تجاري ساري المفعول.

تفويض مصدق من الغرفة التجارية.

أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض.