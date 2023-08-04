4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية

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كشفت الهيئة العامة للترفيه عن خطوات ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية من خلال بوابة الترفيه.
وبحسب ما ذكرت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، بمجرد دخولك بوابة الترفيه، قم باختيار خدمة تراخيص، وقم باختيار طلب ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، ثم قدم المستندات المطلوبة، ووافق على الشروط والأحكام.
ذكرت الهيئة العامة للترفيه، أن المستندات المطلوبة للتقديم على ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، كما يلي:
تعرف على خطوات التقديم على ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية من خلال #بوابة_الترفيه ✨🇸🇦 pic.twitter.com/PkTHUUT3ha
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 1, 2023