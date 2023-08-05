5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، عن موعد مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر 2023م بمدينة الرياض، تحت عنوان “البوصلة الجديدة”.

النسخة السابعة

وستعقد النسخة السابعة للمرة الأولى من نوعها على نظام العضوية السنوية، وبذلك يقتصر حضور القمم والمؤتمرات الخاصة بها على أصحاب العضويات والشركاء الإستراتيجيين وضيوفهم، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين، وستسلط الضوء على تأثير الحوارات العالمية في تجاوز الأوقات المضطربة اليوم.



وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: “إن موضوع المؤتمر الرئيسي يشير إلى أن “البوصلة”، كرمز ، تمثل الهدف المطلوب أكثر من أي وقت مضى في وقتنا الحالي وهو التوجيه والإرشاد، فمن الضروري أن يجتمع مجتمع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار معًا لإعادة تصميم بوصلة جديدة كأداة للملاحة والإلهام”.

5 آلاف ضيف

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر هذا العام، 5 آلاف ضيف و500 متحدث في عدة موضوعات، وستكون المحادثات مدعمة بالبيانات لإضافة مزيد من الموضوعية بدلاً من الاعتماد على الآراء الشخصية.



يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد وهو التأثير في الإنسانية، وتلتزم بتشجيع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات حيوية تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.