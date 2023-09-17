إطلاق قمر صناعي صيني جديد للاستشعار عن بعد

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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن الصين نجحت في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد، اليوم الأحد، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وبحسب الوكالة، فإن القمر الصناعي الجديد ياوقان-39، تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-2 دي، في الساعة 1213 ظهرًا (بتوقيت بكين).
من المعروف أن المهمة التي جرت اليوم، هي المهمة رقم 488 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.