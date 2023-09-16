إطلالة دانية الشافعي بالمسدح الحجازي تشعل مواقع التواصل

تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع المُصورة التي تُظهر احتفال الإعلامية السعودية ومقدمة برامج MBC3 السابقة دانية الشافعي، بزواجها، وذلك بعدما كانت قد أعلنت عن خطبتها منذ أشهر.

لقطات زفاف دانية الشافعي

ونشرت مواقع التواصل صورًا من غمرة دانية الشافعي ولقطات إطلالتها بالمسدح الحجازي “الثوب الهاشمي” وأجواء الـ Bridal Shower والديكورات والاحتفالات التي حضرها عدد من المشاهير ومنهم سارة دندراوي وانابيلا هلال.

وظهرت الإعلامية دانية، خلال مقطع آخر، وهي ترتدي فستاناً أبيض قصيراً، وتركت شعرها منسدلًا عبر كتفيها. أظهر الفيديو دانية وهي تأخذ سكينًا وتقوم بتقطيع جزء من كعكة الزفاف، فيما تجمع حولها المصورون لالتقاط صور لها. حيث شاركت بعض المقاطع المُصوّرة التي تظهر خلالها برفقة صديقاتها، وأرفقت أحدهم بتعليق قالت خلاله: “صاحباتي حبايبي اللي معايا في كل خطوة، يالله أوريكم الاحتفال من بدايته”.

تحضيرات زفاف دانية الشافعي

يُذكر أنه في مايو الماضي كانت دانية الشافعي قد كشفت عن خطبتها، وبدأت حينها في مشاركة مجموعة من صور الحفل ودعوة الفرح، والتي كتبت بها: “بكل ما تحمله المشاعر من حب، والآن فرحتنا تكتمل بمن نحب، ندعوكم لمشاركتنا حفل عشاء خطوبة ابنتنا دانية شافعي، اللهم طوق حياتها بالفرح والسعادة”.

شاركت دانية متابعيها، التحضيرات المتعلقة بحفل العشاء الخاص بالخطبة، ليتفاعل معها المتابعون ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مقدمين لها المباركات والتهاني متمنين لها السعادة والهنا والتوفيق في حياتها الشخصية.

نبذة عن الإعلامية دانية

دانية الشافعي هي مذيعة سعودية الجنسية من مواليد عام 1983، ولدت في مدينة جدة، ثم انتقلت إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لدراسة الإعلام بالجامعة الأمريكية. بدأت العمل في مجال الإعلام بالتزامن مع افتتاح قناة إم بي سي 3 في عام 2004، والتي قدمت من خلال شاشتها العديد من البرامج المسلية التي نالت إعجاب الكثيرين سواء من الأطفال أو الكبار.