اعتقال مصرية هاربة من 103 سنوات سجن

أكدت وسائل الإعلام المصرية أن قوات الأمن ألقت القبض على ربة منزل مقيمة ببني سويف هاربة، محكوم عليها بالحبس 103 سنوات في 74 حكمًا.

جهود الأمن

ونجح قطاع الأمن العام في مصر بالقبض على متهم آخر هارب من 113 سنة سجنًا، والمتهم سائق مقيم بكفر الشيخ ومحكوم عليه بالحبس 113 سنة في 82 حكمًا.

كما ضبط مزارعًا مقيمًا بكفر الشيخ محكوم عليه بالحبس 35 سنة وكفالات مالية في 81 حكمًا.

وضبط الأمن أيضًا مزارعًا يقيم بالفيوم صدر بحقة 42 سنة سجنًا وكفالات مالية في 65 حكمًا، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.