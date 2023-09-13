ألمانيا تستعيد عافيتها على حساب منتخب فرنسا وديًّا ثلث سكان العالم بدون إنترنت الفريق البسامي يرأس وفد السعودية في اجتماع مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون انخفاض مخزونات النفط العالمية يدفع سعر خام برنت لـ 93 دولارًا روبوت لمكافحة الحرائق في جناح الداخلية بمعرض سيتي سكيب العالمي مباراة الحزم تُقدم موعد انتخابات الشباب 24 ساعة ملك المغرب يزور مصابي الزلزال ويتبرع بالدم الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي إسبان يناشدون STC بتحسين تغطية الاتصالات حظر بيع آيفون 12 بفرنسا بسبب الموجات الكهرومغناطيسية
رأس مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد السعودية في الاجتماع الرابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض.
ونقل الفريق البسامي للمجتمعين تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالخروج بنتائج ترقى لتطلعات أصحاب السموِّ والمعالي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمتابعة نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، والعمل على تنفيذها، بما يعزِّز الأمن الخليجي.