القبض على شخص روج حشيشًا وأقراصًا خاضعة للتداول في جدة

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أعلن الأمن العام القبض على شخص؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جدة.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن دوريات الأمن بمحافظة جدة قبضت على شخص؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.