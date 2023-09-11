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برعاية أمير الشرقية

انطلاق معسكر مسبار 7 بمشاركة 121 طالباً من مستفيدي بناء

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
انطلاق معسكر مسبار 7 بمشاركة 121 طالباً من مستفيدي بناء
المواطن - فريق التحرير

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برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلق المعسكر العلمي “مسبار 7” الذي تنظِّمُه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويستمر لمدة ثلاثة أشهر ، بمشاركة 121 طالباً وطالبة من المتميزين في الصفين الثاني والثالث الثانوي من مستفيدي الجمعية ، بحضور مدير عام الجمعية بالإنابة الدكتور عبدالله السبيعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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أهداف المعسكر

ويهدف المعسكر إلى تعريف الطلاب بأحدث التخصصات الجامعية الواعدة التي ترتبط ارتباطاً وثيقـاً بأولويات التنمية ومقتضياتها وتخـدم مرتكزات رؤية 2030 وتحقق أهدافها إلى جانب اكتشاف الميول للمشاركين وصناعة مبتكرين اجتماعيين مزودين بمنهجية واضحة وأدوات عملية ، بالإضافة إلى زيادة الأثر المعرفي في مجالات المستقبل العلمية ، كما يهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية ورفع روح المنافسة والعمل ضمن الفريق وزيادة مدارك وأدوات التفكير.

ويتيح المعسكر للمشاركين من الطلاب مسارات علمية تتضمن الطيران والفضاء وتصميم وتطوير الألعاب والكيمياء وعلم المواد والابتكار والتصميم الهندسي ، كما يتيح للطالبات مسارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومبادئ الأمن السيبراني والطاقة المتجددة والهندسة الحيوية وتطبيقاتها ، حيث يشارك في المعسكر 53 طالباً من الصفين الثاني والثالث الثانوي و68 طالبة من الصف الثالث الثانوي يشرف عليهم 10مشرفين تربويين.

شروط المشاركة

وتتضمن شروط المشاركة، الانتظام فـي المرحلة الثانوية وأن يكون لدى الطالب أو الطالبة موهبة أو مشروع في مجال علمي، إضافة إلى تحقيق معدل تراكمي مرتفع.

ويأتي ” مسبار 7 ” لهذا العام امتداداً لنجاحاته في النسخ السابقة بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث يستمر على مدى ثلاثة أشهر يحلق الطلاب والطالبات المشاركون خلالها في فضاءات العلوم والمعارف على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

    

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