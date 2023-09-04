تعليق عضوية الغابون داخل إيكواس بسبب الانقلاب

أكدت وسائل الإعلام أن المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا إيكواس، قررت مساء اليوم الإثنين، تعليق عضوية الغابون داخل المجموعة حتى العودة إلى الحكم الدستوري.

مصدر تهديد للسلم والأمن

وذكر رئيس غينيا الاستوائية، أن الوضع في الغابون يشكل مصدر تهديد للسلم والأمن في دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا، وفقًا لوكالة رويترز.

جاء ذلك بعد ساعات من أداء قائد المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتٍ للبلاد أمام عدد من ضباط الجيش وكبار رجال الدولة.

وفي 30 أغسطس، استولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات.

انتخاب رئيس الغابون

وجرى انتخاب رئيس الغابون علي بونغو، البالغ من العمر 64 عامًا، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عامًا.

من المعروف أن انقلاب الغابون يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.

وشهدت دول غرب إفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات ناجحة أدت إلى تغيير أنظمة الحكم في 5 دول في المنطقة.