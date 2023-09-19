جزيئات ذهب مكهربة لعلاج أكثر أنواع السرطان فتكًا

استطاع باحثون استخدام جزيئات صغيرة من الذهب، مشحونة كهربائيًّا، لخداع الخلايا في أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا كي تقوم بتدمير نفسها، ويأمل هؤلاء أن يصبح العلاج متاحًا يومًا ما على شكل رذاذ.

نهج علاجي كمي

وسخر فريق العلماء، من جامعة نوتنغهام، بقيادة د. فرانكي روسون، قوة bio-antenna تميت الخلايا بشكل مبرمج، (خلايا الورم الأرومي الدبقي)، وفقًا لروسيا اليوم.

ويعتقد العلماء أن هذا هو أول نهج علاجي كمي، يُظهر أنه يمكن القضاء على السرطان عن طريق إجراء تغييرات في بيولوجيا الخلايا على المستوى الكمي.