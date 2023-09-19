جزيئات ذهب مكهربة لعلاج أكثر أنواع السرطان فتكًا إطلاق اسم ريمات على بوابة عبور الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا دودة صغيرة تلتهم عائلتها بسبب التوتر إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق دموع الليبيين لا تجف بعد مرور أسبوع من كارثة الإعصار الفراج: محمد العنزي لن يُغادر أكشن مع وليد الدوسري: ليلة مبهجة بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط رأي طبي يوضح تفاصيل إصابة حمدالله بعد سقوطه على الكتف إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بكورونا
استطاع باحثون استخدام جزيئات صغيرة من الذهب، مشحونة كهربائيًّا، لخداع الخلايا في أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا كي تقوم بتدمير نفسها، ويأمل هؤلاء أن يصبح العلاج متاحًا يومًا ما على شكل رذاذ.
وسخر فريق العلماء، من جامعة نوتنغهام، بقيادة د. فرانكي روسون، قوة bio-antenna تميت الخلايا بشكل مبرمج، (خلايا الورم الأرومي الدبقي)، وفقًا لروسيا اليوم.
ويعتقد العلماء أن هذا هو أول نهج علاجي كمي، يُظهر أنه يمكن القضاء على السرطان عن طريق إجراء تغييرات في بيولوجيا الخلايا على المستوى الكمي.