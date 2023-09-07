جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية

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أبدى جمهور نادي النصر سعادته بتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التي قالها عن قدومه لـ السعودية ولـ دوري روشن، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وكان رونالدو قال: ” فخور للغاية بتواجدي في الدوري السعودي كلاعب لـ النصر، وانتقال النجوم لـ الدوري السعودي أصبح أمرًا طبيعيًا”.
وأضاف رونالدو: ” أتمنى الاستمرار في التطور وخلال فترات بسيطة سيكون دوري روشن، واحدًا من أفضل الدوريات بالعالم”.
وأشادت جماهير النصر بتصريحات رونالدو حيث أكد كثيرون منهم أن وجوده في السعودية وفي دوري روشن فخر لهم كما أشادت فئة أخرى باستمرار رونالدو في الإشادة بالدوري السعودي ودفاعه عن الانتقادات الموجهة له بعد نجاح الدوري السعودي في استقطاب العديد من نجوم العالم المميزين مثل الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي نيمار.
وفي وقت سابق، خرج ما يقرب من 10 لاعبين من سباق المرشحين للكرة الذهبية 2023، وذلك بعدما تم الكشف عنها أمس الأربعاء من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
واستُبعد من المرشحين كل من “البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، نيمار لاعب الهلال، تيبو كورتوا نجم ريال مدريد، ساديو ماني لاعب النصر، رياض محرز لاعب الأهلي، فيرجيل فان دايك، فيل فودين، ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، رفائيل لياو لاعب ميلان، سون هيونج مين لاعب توتنهام.
وسيقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد المسارح العملاقة في باريس.
🎬 في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب البرتغال وسلوڤاكيا 🇵🇹
قائد المنتخب البرتغالي ونادي #النصر السعودي كريستيانو رونالدو 💛
يُجيـب : " أنا فخور جدًا بتواجدي في الدوري السعودي كلاعب لـ #النصر ،
انتقال النجوم للسعودية أصبح طبيعيًا، وأتمنى فقط الاستمرار في التطور ليصبح من أفضل دوريات… pic.twitter.com/L8PYJ3YdNN
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 6, 2023