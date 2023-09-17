جندي يقتل زميله ويصيب الآخر بالخطأ داخل الجيش الهندي

كشفت الشرطة الهندية عن مصرع جندي بالجيش وإصابة آخر في إقليم جامو وكشمير، جراء انطلاق الرصاص من سلاح جندي ثالث عن طريق الخطأ.

وفي بيان للشرطة الهندية، اليوم الأحد، قال إنه تم احتجاز الجندي، وتم فتح تحقيق في الحادث واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بضاحية بانديبورا، وفقًا لشبكة إن دي تي في الهندية،