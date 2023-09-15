راغد النجار بعد مشاركته بـ تدريبات النصر: أشعر بالسعادة

أعرب الحارس راغد النجار، المنضم حديثًا لصفوف نادي النصر، عن سعادته بالمشاركة في تدريبات النصر أمس الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الرائد غدًا السبت في الجولة الـ6 من دوري روشن.

تعليق راغد النجار

وقال النجار في مقطع فيديو نشره حساب النصر في منصة “إكس”: “أشعر بالسعادة”.

وكان النصر أعلن يوم 7 سبتمبر الجاري عن تعاقده رسميًّا مع النجار صاحب الـ26 عامًا، بعقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

ويُعد النصر المحطة السادسة في مشوار النجار، حيث بدأ مسيرته في الفئات السنية بالنادي الأهلي، وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 2017، وانتقل بعد ذلك بين أندية، الشباب، الفيصلي والوحدة.

وانضم النجار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في أغسطس عام 2022، وخاض معه 3 مباريات في دوري روشن السعودي بالموسم الماضي، واستقبل هدفين في مباراتين، وحافظ على نظافة شباكه مرة.