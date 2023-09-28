Icon

انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض Icon شكاوى مستخدمي أجهزة أيفون 15 الجديد لا تتوقف Icon المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022 Icon البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي Icon تحديثات مجدولة لأنظمة أبشر غدًا Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11055 نقطة Icon صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ابتداءً من أول نوفمبر المقبل

طيران ناس يطلق 5 رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة ونجران

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
طيران ناس يطلق 5 رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة ونجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة ونجران، ابتداءً من الأول من نوفمبر المقبل.

وسيربط الناقل الوطني جدة ونجران عبر خمس رحلات أسبوعية مباشرة، أيام السبت، الأحد، الاثنين، الأربعاء، والخميس.

قد يهمّك أيضاً
مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو تؤكد صحة رأي أنشيلوتي

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو تؤكد صحة رأي أنشيلوتي

وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير

وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط طيران ناس الاستراتيجية لزيادة الوجهات وخطوط السير الداخلية، لتعزيز مكانته الرائدة كرابع أفضل شركة طيران اقتصادي بالعالم والأول بالشرق الأوسط، وبالتوازي مع مستهدفات الرؤية 2030، واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و100 مليون سائح سنوياً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم