طيران ناس يطلق 5 رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة ونجران

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة ونجران، ابتداءً من الأول من نوفمبر المقبل.
وسيربط الناقل الوطني جدة ونجران عبر خمس رحلات أسبوعية مباشرة، أيام السبت، الأحد، الاثنين، الأربعاء، والخميس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط طيران ناس الاستراتيجية لزيادة الوجهات وخطوط السير الداخلية، لتعزيز مكانته الرائدة كرابع أفضل شركة طيران اقتصادي بالعالم والأول بالشرق الأوسط، وبالتوازي مع مستهدفات الرؤية 2030، واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و100 مليون سائح سنوياً.