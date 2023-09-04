عرض اتحادي بـ200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح

تبذل إدارة نادي الاتحاد جهدًا كبيرًا، من أجل حسم صفقة نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض جديد من الاتحاد

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن هناك وفدًا سعوديًا وصل إلى لندن، ويستعد لتقديم عرض جديد لإدارة ليفربول تصل قيمته إلى 200 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على بيع محمد صلاح.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الوفد متواجد في لندن من يوم السبت الماضي، في محاولة أخيرة لإقناع مسؤولي ليفربول بالحصول على خدمات صلاح قبل يوم الخميس، وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وأوضحت “ديلي ميل”، أن موقف ليفربول والمدير الفني يورجن كلوب بشأن رحيل محمد صلاح واضح حتى الآن، بأن النجم المصري ليس للبيع وسعيد في الريدز، لذلك تم رفض العرض الأخير والذي كان يبلغ 150 مليون إسترليني.

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح صاحب الـ31 عامًا، الأكثر تسجيلًا للأهداف ومساهمة في الأهداف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث شارك في 222 مباراة، ونجح في تسجيل 139 هدفًا، كما قدم 60 تمريرة حاسمة.