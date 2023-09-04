Icon

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيسة تنزانيا Icon عرض اتحادي بـ200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح Icon أكاديمية طويق تتيح 8 مجالات في حملة خذ العلم Icon فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية Icon الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات فرق السعودية وإيران على أراضيهما Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في 3 ورش بالصناعية القديمة Icon الشنيف: أول إقالة في دوري روشن تمت! Icon 6 أسباب تؤدي إلى نزيف العين Icon الشهراني: محمد كنو مستمر مع الهلال Icon درجات الحرارة تصل 49 مئوية على منطقتين غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أملًا في إقناع ليفربول برحيله

عرض اتحادي بـ200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
عرض اتحادي بـ200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تبذل إدارة نادي الاتحاد جهدًا كبيرًا، من أجل حسم صفقة نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض جديد من الاتحاد

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن هناك وفدًا سعوديًا وصل إلى لندن، ويستعد لتقديم عرض جديد لإدارة ليفربول تصل قيمته إلى 200 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على بيع محمد صلاح.

قد يهمّك أيضاً
مواطنة تشتكي من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين

مواطنة تشتكي من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الوفد متواجد في لندن من يوم السبت الماضي، في محاولة أخيرة لإقناع مسؤولي ليفربول بالحصول على خدمات صلاح قبل يوم الخميس، وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وأوضحت “ديلي ميل”، أن موقف ليفربول والمدير الفني يورجن كلوب بشأن رحيل محمد صلاح واضح حتى الآن، بأن النجم المصري ليس للبيع وسعيد في الريدز، لذلك تم رفض العرض الأخير والذي كان يبلغ 150 مليون إسترليني.

محمد صلاح
صلاح

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح صاحب الـ31 عامًا، الأكثر تسجيلًا للأهداف ومساهمة في الأهداف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث شارك في 222 مباراة، ونجح في تسجيل 139 هدفًا، كما قدم 60 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم