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لم يتم إخراجه حتى الآن لضيق الممرات

عملية إنقاذ لـ عالم أمريكي عالق بكهف عمقه ألف متر

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
عملية إنقاذ لـ عالم أمريكي عالق بكهف عمقه ألف متر
المواطن - فريق التحرير

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يعمل خبراء كهوف أتراك ودوليون على إنقاذ عالم الكهوف الأمريكي مارك ديكي البالغ من العمر 40 عاماً والعالق في كهفٍ يقع في منطقة سوغوزو القريبة من مدينة أنامور والتابعة إدارياً لولاية مارسين الساحلية الواقعة جنوبي غربي البلاد على البحر الأبيض المتوسط.

وعكة صحية

وبحسب “العربية” عُلق عالمٌ أمريكي على عمق أكثر من ألف متر داخل كهف في منطقةٍ تركية تقع جنوب غربي البلاد بعدما أصيب بوعكةٍ صحية مفاجئة، ما أرغم السلطات على التدخل في محاولة لإنقاذه وإخراجه من المكان الذي كان يعمل فيه مع خبراء محليين وأجانب من دولٍ غربية متعددة.

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وبحسب المعلومات فقد عُلِّق العالم الأمريكي داخل الكهف يوم الثالث من سبتمبر الجاري، ولم يتمّ إخراجه حتى الآن لعدم تمكن فرق الإنقاذ من استخدام النقّالة نظراً لضيق الممرات داخل الكهف.

من جهتها، نصبت فرق الإنقاذ الخيم في مكانٍ قريبٍ من الكهف، حيث تخطط لكيفية إخراج ديكي منه.

فيما تقدم التركية منذ 4 أيام، الرعاية الطبية للعالم الأمريكي، بعد إصابته بنزيفٍ في الجهاز الهضمي على نحوٍ مفاجئ خلال عمله مع الفريق البحثي في رحلة استكشافية.

فرق الإنقاذ

وتتكون فرق الإنقاذ التي تتولى مهمة إخراج العالم الأمريكي من الكهف من 98 شخصاً على الأقل، إلى جانب خبراء أجانب وصلوا من المجر وبلغاريا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا.

وديكي هو خبير ومدرب تدريباً عالياً في مجال استكشاف الكهوف، وشارك في العديد من البعثات الاستكشافية الدولية، ويشغل منصب سكرتير اللجنة الطبية في رابطة إنقاذ الكهوف الأوروبية.

وقالت الرابطة الأوروبية إن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” وفريق إنقاذ “يو إم كيه إي” يعملون مع خبراء كهوف أتراك ودوليين لوضع خطة من أجل إخراج ديكي من الكهف.

من جانبه قال مارتون كوفاكس، المسؤول في خدمة الإنقاذ من الكهوف بـ المجر، إن الكهف يجري إعداده لإخراج ديكي بأمان، حيث يجري توسيع الممرات الضيقة بالكهف لاستيعاب نقالة يعتزم رجال الإنقاذ استخدامها لرفع ديكي لأكثر من ألف متر (3280 قدمًا) إلى السطح، كما يعمل خبراء على معالجة خطر إمكانية سقوط صخور، وسط توقعات بأن تبدأ عملية انتشال ديكي يوم السبت أو الأحد.

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