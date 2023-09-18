لقطات لـ 3 كويتيين يصارعون الأمواج في عرض البحر

وثق مقطع فيديو لحظة نجاة ثلاثة مواطنين كويتيين من الغرق، بعدما صارعوا الأمواج حتى عُثر عليهم في عرض البحر.

ثلاث ساعات

وبحسب الفيديو، ظهر الشبان وهم يصعدون إلى أحد القوارب الصغيرة بعد إنقاذهم من الغرق، حيث أكدوا أنهم كانوا قد شعروا بأن الموت يحيق بهم.

وشوهد أحدهم مع وصولهم للشاطئ وهو في حالة إعياء، بعدما ظلوا يصارعون الأمواج لأكثر من ثلاث ساعات.