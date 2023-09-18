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لأكثر من ثلاث ساعات

لقطات لـ 3 كويتيين يصارعون الأمواج في عرض البحر

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
لقطات لـ 3 كويتيين يصارعون الأمواج في عرض البحر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة نجاة ثلاثة مواطنين كويتيين من الغرق، بعدما صارعوا الأمواج حتى عُثر عليهم في عرض البحر.

ثلاث ساعات

وبحسب الفيديو، ظهر الشبان وهم يصعدون إلى أحد القوارب الصغيرة بعد إنقاذهم من الغرق، حيث أكدوا أنهم كانوا قد شعروا بأن الموت يحيق بهم.

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وشوهد أحدهم مع وصولهم للشاطئ وهو في حالة إعياء، بعدما ظلوا يصارعون الأمواج لأكثر من ثلاث ساعات.

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