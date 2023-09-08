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جاءت الصور من هوائي رادار بمعهد فراونهوفر في ألمانيا

مشاهد نادرة لقمر صناعي قبل انهياره بالغلاف الجوي

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
مشاهد نادرة لقمر صناعي قبل انهياره بالغلاف الجوي
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وكالة الفضاء الأوروبية سلسلة من الصور تظهر القمر الصناعي أيولوس (Aeolus) عندما بدأ في الانهيار عبر الغلاف الجوي.

وبحسب وسائل الإعلام، التقط العلماء مشاهد نادرة للقمر الصناعي قبل وقت قصير من زواله. وتأتي الصور من هوائي رادار في معهد فراونهوفر في ألمانيا.

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لمحة رائعة

ووفقًا للصور، تمثل مناظر القمر الصناعي المنهار لمحة رائعة عن اللحظات الأخيرة من المهمة التي رفضت أن تصبح جزءًا من مشكلة النفايات الفضائية على الأرض.

وتابعت وكالة الفضاء الأوروبية: اللون في هذه الصور النهائية يمثل شدة صدى الرادار وليس درجة الحرارة.

وخلال إعادة الدخول المدعومة الأولى من نوعها لأيولوس في يوليو الماضي، لم يتم تقليل خطر سقوط الحطام (المنخفض بالفعل) فحسب، بل تم اختصار الوقت الذي ترك فيه خارج نطاق السيطرة في المدار ببضعة أسابيع. ما يحد من مخاطر الاصطدام بالأقمار الصناعية الأخرى في هذا المسار الفضائي الحيوي.

وأصبح أيولوس حطامًا فضائيًا بعد تنفيذ الأمر الأخير في الساعة 17:43 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي في 28 يوليو 2023، وبعد ذلك لم يعد فريق التحكم في الطيران قادرًا على التواصل مع القمر الصناعي أو الاستماع إليه أو التأثير عليه.

وبعد أشهر من التحضير وأسبوع من العمليات المكثفة والحرجة، بذل الفريق كل ما في وسعه، وتم تعطيل القمر الصناعي، وإيقافه، وتسليمه إلى مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية والذي تعقب هبوطه النهائي.

وهبط أيولوس الذي يزيد وزنه قليلا عن طن، من ارتفاع 320 كيلومترًا بشكل تدريجي إلى ارتفاع 120 كيلومترًا، ثم اخترق الغلاف الجوي وتحطم.

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