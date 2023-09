مشاهد نادرة لقمر صناعي قبل انهياره بالغلاف الجوي

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية سلسلة من الصور تظهر القمر الصناعي أيولوس (Aeolus) عندما بدأ في الانهيار عبر الغلاف الجوي.

وبحسب وسائل الإعلام، التقط العلماء مشاهد نادرة للقمر الصناعي قبل وقت قصير من زواله. وتأتي الصور من هوائي رادار في معهد فراونهوفر في ألمانيا.

ووفقًا للصور، تمثل مناظر القمر الصناعي المنهار لمحة رائعة عن اللحظات الأخيرة من المهمة التي رفضت أن تصبح جزءًا من مشكلة النفايات الفضائية على الأرض.

وتابعت وكالة الفضاء الأوروبية: اللون في هذه الصور النهائية يمثل شدة صدى الرادار وليس درجة الحرارة.

وخلال إعادة الدخول المدعومة الأولى من نوعها لأيولوس في يوليو الماضي، لم يتم تقليل خطر سقوط الحطام (المنخفض بالفعل) فحسب، بل تم اختصار الوقت الذي ترك فيه خارج نطاق السيطرة في المدار ببضعة أسابيع. ما يحد من مخاطر الاصطدام بالأقمار الصناعية الأخرى في هذا المسار الفضائي الحيوي.

During #Aeolus’s 1st-of-its-kind assisted reentry in July, the (already low) risk from falling debris was reduced by a factor of 150, and the time that Aeolus was left uncontrolled in orbit shortened by a few weeks, limiting the risk of collision in this vital space highway. pic.twitter.com/pUBU6X4j0t

