مشاهد نادرة لقمر صناعي قبل انهياره بالغلاف الجوي

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية سلسلة من الصور تظهر القمر الصناعي أيولوس (Aeolus) عندما بدأ في الانهيار عبر الغلاف الجوي.

وبحسب وسائل الإعلام، التقط العلماء مشاهد نادرة للقمر الصناعي قبل وقت قصير من زواله. وتأتي الصور من هوائي رادار في معهد فراونهوفر في ألمانيا.

Die allerletzten Bilder von @ESA_Aeolus, aufgenommen nur zwei Stunden vor seinem Untergang 👋🥲. Aeolus war für 4⃣ Jahre, 1⃣1⃣ Monate und 6⃣ Tage in der Erdumlaufbahn der Erde. Für 3⃣ Stunden am Ende, eine sehr kurze Zeit, war sie Weltraummüll. 👉https://t.co/ZamN8CIVVi… pic.twitter.com/ZdntjIAQvD — ESA auf Deutsch (@ESA_de) September 7, 2023

لمحة رائعة

ووفقًا للصور، تمثل مناظر القمر الصناعي المنهار لمحة رائعة عن اللحظات الأخيرة من المهمة التي رفضت أن تصبح جزءًا من مشكلة النفايات الفضائية على الأرض.

وتابعت وكالة الفضاء الأوروبية: اللون في هذه الصور النهائية يمثل شدة صدى الرادار وليس درجة الحرارة.

وخلال إعادة الدخول المدعومة الأولى من نوعها لأيولوس في يوليو الماضي، لم يتم تقليل خطر سقوط الحطام (المنخفض بالفعل) فحسب، بل تم اختصار الوقت الذي ترك فيه خارج نطاق السيطرة في المدار ببضعة أسابيع. ما يحد من مخاطر الاصطدام بالأقمار الصناعية الأخرى في هذا المسار الفضائي الحيوي.

During #Aeolus’s 1st-of-its-kind assisted reentry in July, the (already low) risk from falling debris was reduced by a factor of 150, and the time that Aeolus was left uncontrolled in orbit shortened by a few weeks, limiting the risk of collision in this vital space highway. pic.twitter.com/pUBU6X4j0t — ESA Operations (@esaoperations) September 5, 2023

وأصبح أيولوس حطامًا فضائيًا بعد تنفيذ الأمر الأخير في الساعة 17:43 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي في 28 يوليو 2023، وبعد ذلك لم يعد فريق التحكم في الطيران قادرًا على التواصل مع القمر الصناعي أو الاستماع إليه أو التأثير عليه.

وبعد أشهر من التحضير وأسبوع من العمليات المكثفة والحرجة، بذل الفريق كل ما في وسعه، وتم تعطيل القمر الصناعي، وإيقافه، وتسليمه إلى مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية والذي تعقب هبوطه النهائي.

وهبط أيولوس الذي يزيد وزنه قليلا عن طن، من ارتفاع 320 كيلومترًا بشكل تدريجي إلى ارتفاع 120 كيلومترًا، ثم اخترق الغلاف الجوي وتحطم.