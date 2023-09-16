هدف ماني يمنح النصر التقدم ضد الرائد بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن.

هدف وحيد لـ النصر

وسجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الوحيد لأصفر الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويسعى أصفر الرياض للفوز والوصول إلى النقطة رقم 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن الفريق كان تعثر في أول جولتين بالخسارة أمام كل من الاتفاق والتعاون.

ويدير طاقم تحكيم كولومبي بقيادة ويلمار رولدان مباراة الرائد والنصر، ويساعده أليكساندر غوزمان وميغيل رولدان، محمد الغامدي حكمًا رابعًا، وماوريسيو بيريز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.