Icon

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تصل ليبيا Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ النصر ضد الرائد Icon وزارة الدفاع تقدم عروضًا جوية في 14 مدينة احتفاءً باليوم الوطني الـ93 Icon مانشستر يونايتد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام برايتون Icon ما لا تعرفه عن فيروس نيباه القاتل Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس لجميع المراحل Icon ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A/A-1 Icon تمريرتا محمد صلاح تُهديانه إنجازًا بعد ثلاثية ليفربول Icon حرائق مروعة تشتعل مجددًا في الجزائر Icon إغلاق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 12 ليلًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة السادسة من دوري روشن

هدف ماني يمنح النصر التقدم ضد الرائد بالشوط الأول

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
هدف ماني يمنح النصر التقدم ضد الرائد بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن.

هدف وحيد لـ النصر

وسجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الوحيد لأصفر الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

قد يهمّك أيضاً
11300 قتيل في درنة بسبب العاصفة دانيال

11300 قتيل في درنة بسبب العاصفة دانيال

الأحساء ورفحاء الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

الأحساء ورفحاء الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

ويسعى أصفر الرياض للفوز والوصول إلى النقطة رقم 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن الفريق كان تعثر في أول جولتين بالخسارة أمام كل من الاتفاق والتعاون.

النصر ضد الرائد - ماني - 2

ويدير طاقم تحكيم كولومبي بقيادة ويلمار رولدان مباراة الرائد والنصر، ويساعده أليكساندر غوزمان وميغيل رولدان، محمد الغامدي حكمًا رابعًا، وماوريسيو بيريز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان

أخبار أمنية
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
السعودية اليوم

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا
السعودية اليوم

التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة...

السعودية اليوم
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
السعودية اليوم

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

السعودية اليوم
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
السعودية اليوم

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض...

السعودية اليوم
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
آخر الاخبار

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

آخر الاخبار
فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار
الترفيه

فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

الترفيه