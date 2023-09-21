Icon

لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني Icon ضبط 1925 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ Icon مطار دبي يشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93 Icon ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان Icon فيصل بن فرحان: نتطلع لإسهام الحوار في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار Icon التعاون يتقدم على الرائد بثنائية بيدرو والأحمد Icon تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول Icon السديس عن لقاء محمد بن سلمان: جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية Icon هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بقطاع الترفيه

هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الهيئة العامة للترفيه اليوم النسخة الثانية من مبادرتها “صنّاع السعادة” المخصصة لتأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية في قطاع الترفيه، عبر مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات والأكاديميات العالمية المتخصصة في قطاع الترفيه ومجالاته المتعددة وذلك في حفل أقيم في العاصمة الرياض.

مذكرات تفاهم واتفاقيات

وشهد حفل إطلاق المبادرة هذا العام توقيع عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقيات بين الهيئة العامة للترفيه وعدد من الجهات بهدف تعزيز أوجه التعاون، ودعم التوظيف في قطاع الترفيه، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية لتنمية قطاع الترفيه.

قد يهمّك أيضاً
الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة

الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة

5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي

5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي

وشملت الاتفاقيات التي وقعها نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية في الهيئة العامة للترفيه المهندس أيمن المشهوري مع ممثلي كلًّا من صندوق تنمية الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والكلية التطبيقية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، واتفاقية مع جامعة اليمامة.

كما جرى بحفل الإطلاق تكريم عدد من شركاء النجاح، وهم: شركة العثيم، ومجموعة الحكير، وشركة هوادي المحدودة، والشركة الترفيهية الأولى (فيرستيمنت)، وشركة خطوات المستقبل للفعاليات الترفيهية (رفيه)، وشركة نادي الكوميديا المحدودة، وشركة الإبداع الصوتي للترفيه (فوكالي)، وشركة شيرة الدولية (سيرب)، وشركة الحلبة للترفيه (جاما)، وشركة محترف البطاقات (تي سي جي).

برامج المبادرة

ويأتي في مقدمة برامج المبادرة التي أطلقتها الهيئة هذا العام برنامج “قادة الترفيه” الذي يهدف لتطوير مهارات مُلاّك وموظفي الشركات من أصحاب المناصب القيادية في قطاع الترفيه لمدة تصل إلى 6 أشهر، من خلال مجموعة ورش عمل، ودورات تدريبية، وجلسات إرشادية، وزيارات ميدانية دولية.

ويمثل برنامج “زمالة الترفيه” أحد أبرز البرامج التي تقدمها المبادرة، حيث ستكون مدته 4 أشهر، ويسعى لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة عبر ورش عمل حضورية ودراسة عن بعد، وزيارات دولية تُعنى بتطوير مهاراتهم في المجالات الترفيهية، من خلال المواءمة بين التعليم النظري والتطبيق العملي المباشر، بالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات العالمية، وقادة الصناعة الترفيهية المحلية والدولية.

وتتيح المبادرة لعدد من المتدربين المشاركة في برنامج تأهيلي ينتهي بتوظيفهم في قطاع الترفيه، ويتكون البرنامج من حزم تدريبية موزعة على 12 شهرًا، يقدمها متخصصون من جامعات عالمية مرموقة في إدارة الوجهات الترفيهية، وإدارة الصحة والسلامة في الفعاليات، وتصميم التجربة الترفيهية.

وتقيم المبادرة في نسختها الجديدة أكثر من 120 دورة تطويرية، وتبدأ الهيئة في استقبال طلبات التسجيل في نهاية سبتمبر الجاري، فيما تبدأ برامج المبادرة في نوفمبر المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار