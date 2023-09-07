Icon

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين وفصل الشتاء Icon أمانة جدة تتعقب الظواهر السلبية وتتلف 604 بسطات عشوائية Icon الأمر بالمعروف تُفعّل برنامجي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” و”ولا تسرفوا” بالخرج Icon سعود الطبية توضح الفرق بين الزهايمر والخرف Icon وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس Icon محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع Icon السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة أولويات ولاة أمرنا Icon الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد Icon السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجراءات إلكترونية ميسرة على مدار الساعة

وزارة العدل تطلق تطبيق البورصة العقارية

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
وزارة العدل تطلق تطبيق البورصة العقارية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة العدل، إطلاق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، وذلك بالتزامن مع تدشين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، البورصة العقارية رسميًا مطلع الأسبوع الماضي.

إجراءات إلكترونية ميسرة

وأوضحت وزارة العدل، أن تطبيق البورصة العقارية، يأتي ضمن قنواتها الرقمية، التي تقدم الخدمات العدلية للمستفيدين، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة على مدار الساعة، ما يختصر الوقت والجهد عليهم.

قد يهمّك أيضاً
منع عرض الكائنات الحيوانية المصيدة خارج المركبات أو الطرقات العامة

منع عرض الكائنات الحيوانية المصيدة خارج المركبات أو الطرقات العامة

الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال!

الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال!

وبيّنت الوزارة، أن التطبيق يتيح تداول العقارات بيعًا وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، كما يتيح أيضًا خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية؛ ما يعزز المرونة والشفافية في القطاع.

منصة لتداول العقارات

يذكر أن البورصة العقارية تعد نموذجًا فريدًا بوصفها منصة لتداول العقارات “بيع وشراء”، مع المزيد من الخدمات كالرهون وما يتعلق بها، وتحديث الصكوك إلى جانب خدمات الدمج والفرز، وتقدم البورصة خدماتها على مدار الساعة.

ويمكن تحميل التطبيق من متجر آبل ستور عبر الرابط: (اضغط هنا)

فيما كما يمكن تحميله عبر جوجل بلاي عبر الرابط: (اضغط هنا).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن
الرياضة

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز...

الرياضة
30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية
السعودية اليوم

30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود...

السعودية اليوم
النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
العالم

النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة...

العالم
رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب
الرياضة

رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد...

الرياضة
القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء...

السعودية اليوم
إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض
السعودية اليوم

إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض

السعودية اليوم
السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله
السعودية اليوم

السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف
أخبار أمنية

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان...

أخبار أمنية