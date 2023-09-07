وزارة العدل تطلق تطبيق البورصة العقارية

أعلنت وزارة العدل، إطلاق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، وذلك بالتزامن مع تدشين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، البورصة العقارية رسميًا مطلع الأسبوع الماضي.

إجراءات إلكترونية ميسرة

وأوضحت وزارة العدل، أن تطبيق البورصة العقارية، يأتي ضمن قنواتها الرقمية، التي تقدم الخدمات العدلية للمستفيدين، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة على مدار الساعة، ما يختصر الوقت والجهد عليهم.

وبيّنت الوزارة، أن التطبيق يتيح تداول العقارات بيعًا وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، كما يتيح أيضًا خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية؛ ما يعزز المرونة والشفافية في القطاع.

منصة لتداول العقارات

يذكر أن البورصة العقارية تعد نموذجًا فريدًا بوصفها منصة لتداول العقارات “بيع وشراء”، مع المزيد من الخدمات كالرهون وما يتعلق بها، وتحديث الصكوك إلى جانب خدمات الدمج والفرز، وتقدم البورصة خدماتها على مدار الساعة.

ويمكن تحميل التطبيق من متجر آبل ستور عبر الرابط: (اضغط هنا)

فيما كما يمكن تحميله عبر جوجل بلاي عبر الرابط: (اضغط هنا).