الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل يورجن كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح للاتحاد جارسيا يكسف سبب خسارة نابولي ضد لاتسيو تايوان تحتشد بكامل جنودها وقوتها بسبب إعصار هايكوي مساند: طالب الفسخ يتحمل تكلفة إلغاء العقد توضيح من هدف بشأن إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
أبدى المدير الفني الألماني يورجن كلوب موافقته على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكدت صحيفة “ميرور”، أن يورجن كلوب وافق على رحيل محمد صلاح إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعد العرض الضخم الذي تقدمت به إدارة العميد.
وأشارت “ميرور”، إلى أن نادي ليفربول قد رفض عرضًا كبيرًا من الاتحاد، يوم الجمعة الماضي، إلا أن إدارة العميد تعمل على إنهاء الصفقة، وتقدمت بعرض ضخم لضم صلاح، ما دفع يورجن كلوب على الموافقة.
وكان يورجن كلوب قد أبدى طوال الفترة الماضية تمسكه باستمرار محمد صلاح مع ليفربول، وأكد في المؤتمرات الصحافية الأخيرة التي تسبق مباريات الدوري الإنجليزي، أن اللاعب المصري ليس للبيع.
وكان الإعلامي عبدالله خوقير قد أكد انتقال صلاح إلى العميد، وقال خلال تصريحاته لبرنامج الديوانية عبر القناة الرياضية السعودية: “محمد صلاح سيكون اتحاديًا.. وأؤكد لكم هذا الخبر الآن .. من مصر جايبه معايا”.
وأضاف خوقير: “مباراة ليفربول اليوم ستكون الأخيرة، وسيودع محمد صلاح ليفربول بعد ذلك، وسيأتي مع سيرجيو راموس إلى مدينة جدة، والإعلان عن التعاقد مع الثنائي قد يكون يوم الاثنين”.