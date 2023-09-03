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بعد تقديم عرض ضخم

يورجن كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح للاتحاد

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
يورجن كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني الألماني يورجن كلوب موافقته على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي.

يورجن كلوب يمنح الضوء الأخضر لصلاح

وأكدت صحيفة “ميرور”، أن يورجن كلوب وافق على رحيل محمد صلاح إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعد العرض الضخم الذي تقدمت به إدارة العميد.

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يورغن كلوب ومحمد صلاح
كلوب وصلاح – المصدر @FabrizioRomano

وأشارت “ميرور”، إلى أن نادي ليفربول قد رفض عرضًا كبيرًا من الاتحاد، يوم الجمعة الماضي، إلا أن إدارة العميد تعمل على إنهاء الصفقة، وتقدمت بعرض ضخم لضم صلاح، ما دفع يورجن كلوب على الموافقة.

وكان يورجن كلوب قد أبدى طوال الفترة الماضية تمسكه باستمرار محمد صلاح مع ليفربول، وأكد في المؤتمرات الصحافية الأخيرة التي تسبق مباريات الدوري الإنجليزي، أن اللاعب المصري ليس للبيع.

يورغن كلوب ومحمد صلاح
كلوب وصلاح – المصدر theguardian

خوقير يؤكد انتقال صلاح للاتحاد

وكان الإعلامي عبدالله خوقير قد أكد انتقال صلاح إلى العميد، وقال خلال تصريحاته لبرنامج الديوانية عبر القناة الرياضية السعودية: “محمد صلاح سيكون اتحاديًا.. وأؤكد لكم هذا الخبر الآن .. من مصر جايبه معايا”.

وأضاف خوقير: “مباراة ليفربول اليوم ستكون الأخيرة، وسيودع محمد صلاح ليفربول بعد ذلك، وسيأتي مع سيرجيو راموس إلى مدينة جدة، والإعلان عن التعاقد مع الثنائي قد يكون يوم الاثنين”.

محمد صلاح

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