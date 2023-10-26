أمانة جدة تستعد لـ الأمطار بـ 1.691 معدة وآلية

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رفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتشمل الاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.
وبينت الأمانة أن خطة موسم الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1.691 معدة وآلية، سيجري توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزًا للإسناد، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
يذكر أن الأمانة بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر عبر اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات، بالإضافة إلى صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة؛ للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.