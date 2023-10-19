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انخفاض المؤشر السعودي بنسبة 0.6%

تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من أزمة غزة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من أزمة غزة
المواطن - فريق التحرير

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أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الخميس، بفعل مخاوف من تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.

انخفاض المؤشر السعودي

انخفض المؤشر السعودي 0.6%، مع تراجع سهم اتحاد عذيب للاتصالات 2.8%، في حين نزل سهم شركة علم 2.1%.

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وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي 1.9 %، منخفضًا للجلسة السادسة على التوالي، إذ تأثر بهبوط سهم شركة إعمار العقارية 4.5%.

أسباب تراجع سوق الأسهم

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى (بي دي سويس)، لوكالة رويترز: إن سوق الأسهم في دبي واصلت تراجعها بسبب العزوف عن المخاطرة مع تفاعل المتعاملين مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف: “يمكن أن توفر متانة الاقتصاد المحلي بعض الدعم إذا نجحت الجهود المبذولة لخفض التوتر وكانت الظروف أكثر ملاءمة”.

مؤشر أبو ظبي

وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضًا 0.6%، لكن صعود سهم بنك أبو ظبي الأول 0.5% حد من خسائره المؤشر.

وتخطى بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، اليوم الخميس، التقديرات بقفزة 46% في صافي ربح الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع دخل الفوائد.

المؤشر القطري

وتراجع المؤشر القطري 1.5%، مع إغلاق جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا في المنطقة السلبية، بما في ذلك البنك التجاري، الذي انخفض 3.4%.

وهبطت أسعار النفط، وهي عامل محفز لأسواق المال بالخليج، نحو واحد بالمئة مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا للسماح بتدفق المزيد من النفط عالميا، لكن التوتر في الشرق الأوسط كبح الخسائر.

المؤشر المصري

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.3% بقيادة سهم مصر لإنتاج الأسمدة الذي هوى 10.1 بالمائة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ مما كان متوقعا مع تقليص التضخم للقوة الشرائية وضعف الجنيه.

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