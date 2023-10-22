نصحت وزارة الصحة، الجميع بعدم تناول الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم بـ 8 ساعات.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”: “لأن الكافيين يؤثر على معدل وجودة نومك .. توقف عن شرب القهوة والشاي قبل النوم بـ 8 ساعات على الأقل”.

الاعتدال في تناول الشاي

ويؤكد الأطباء، أن مادة الكافيين المنبهة تساعد على التركيز ولكن الإفراط في استخدامها يؤدى إلى الإدمان، خاصة أن مادة الكافيين أكثر المواد التي يتم إدمانها في العالم أكثر من الهيروين والمخدرات.

أفضل معدل لتناول القهوة

وعن المعدل الأفضل لتناول القهوة أوضح الخبراء، أن تناول 3 فناجين قهوة أو 300 ملليجرام من الكافيين يومياً حسب استجابة جسمك للكافيين، ويمكن شرب 2 كوب شاي مع 2 فنجان قهوة وهو الحد الأقصى يومياً حتى لا تتحول فوائد الشاي والقهوة إلى أضرار.

خطورة الشاي بعد الطعام

ويحذر الأطباء أيضا من خطورة شرب القهوة والشاي بعد تناول الطعام مباشرة لأنها تمنع امتصاص الحديد في الطعام.

وعلى الرغم من الفوائد العديدة للشاي لاحتوائه على مضادات الأكسدة، إلا أن مادة “التانين” الموجودة في الشاي تمنع امتصاص المواد المفيدة في الطعام.

ويشدد الأطباء وخبراء الصحة والتغذية على أهمية عدم شرب الشاي والقهوة بعد الطعام أو على معدة خاوية.