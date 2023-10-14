خطأ قاتل من ياسين بونو بمباراة المغرب وكوت ديفوار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب وهو يرتكب خطأ قاتلًا في مباراة بلاده ضد كوت ديفوار الودية المقامة حاليًا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ماذا ارتكب ياسين بونو ؟

ومرر بونو الكرة بالخطأ لأحد لاعبي منتخب كوت ديفوار في الدقيقة الـ25 حيث كادت تتسبب في هدف للمنتخب الإيفواري لكن أحد لاعبي منتخب المغرب صحح خطأ بونو.

وكان منتخب كوت ديفوار تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب سيباستيان هالر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم تعادل المنتخب المغربي عبر اللاعب أيوب الكعبي في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن بونو صاحب الـ32 عامًا كان انضم لنادي الهلال في شهر أغسطس الماضي قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني.