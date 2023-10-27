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بشأن الرقابة على الأمريكيين

فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي!

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي!
المواطن - فريق التحرير

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بعد ساعات من انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، شغل فيديو لمايك جونسون آلاف المواطنين.

وانتشر فيديو قديم وخطير له يتحدث فيه عن منصة إكس، حيث قال: إن “الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، استخدمت تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى لفرض رقابة على الأمريكيين”.

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شركة تابعة للـFBI

وأضاف أن “الوثائق تظهر أن هناك تواصلًا بين تويتر ومكتب التحقيقات الفيدرالي”، بحسب العربية.

كما أردف أن “تويتر كان في الأساس شركة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أن يشتريها إيلون ماسك”.

كذلك شدد على أن “ملفات تويتر يجب أن تكون موضع اهتمام الحزبين لكل عضو في الكونجرس وكل مواطن أمريكي”.

وضع حد للخلافات

يذكر أن الجمهوريين انتخبوا أخيرًا مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي الأربعاء، ليضعوا حدًّا لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللًا في الكونجرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية، وفق فرانس برس.

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفًا للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.

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